В Киеве на ходу загорелся Uber

Информации о пострадавших нет.

В Киеве на улице Соломенская на ходу загорелось такси Uber. Причины и обстоятельства возгорания неизвестны. Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook.

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“На Соломенской пылает автомобиль такси Uber. Chevrolet горит знатно, движение в обе стороны остановлено. Пожарных ещё нет, люди пытаются потушить возгорание самостоятельно. Надеемся, что обойдётся без пострадавших“ - говорится в сообщении.