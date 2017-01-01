В Киеве на ходу загорелся Uber
Информации о пострадавших нет.
В Киеве на улице Соломенская на ходу загорелось такси Uber. Причины и обстоятельства возгорания неизвестны. Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook.
Читай также: В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche
“На Соломенской пылает автомобиль такси Uber. Chevrolet горит знатно, движение в обе стороны остановлено. Пожарных ещё нет, люди пытаются потушить возгорание самостоятельно. Надеемся, что обойдётся без пострадавших“ - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло масштабное ДТП, в результате которого два человека погибли и восемь пострадали.