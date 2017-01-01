Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве на ходу загорелся Uber

Комментариев: 0
Информации о пострадавших нет.
Люди пытаются потушить пожар своими силами
Люди пытаются потушить пожар своими силами
Скрин

В Киеве на улице Соломенская на ходу загорелось такси Uber. Причины и обстоятельства возгорания неизвестны. Об этом сообщает Киев.Оперативный в Facebook.

Читай также: В Киеве произошло серьезное ДТП: Перевернулся Porsche

“На Соломенской пылает автомобиль такси Uber. Chevrolet горит знатно, движение в обе стороны остановлено. Пожарных ещё нет, люди пытаются потушить возгорание самостоятельно. Надеемся, что обойдётся без пострадавших“ - говорится в сообщении. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Киев, соломенская, возгорание, такси, Убер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь