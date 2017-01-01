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Детали ДТП с Porsche в Киеве: За рулем была пьяная 19-летняя девушка

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Появились новые подробности ДТП по улице Старонаводницкой.
За рулем находилась 19-летняя девушка в нетрезвом состоянии
За рулем находилась 19-летняя девушка в нетрезвом состоянии
Киев Оперативный

Появились новые подробности ДТП по улице Старонаводницкой в Киеве. За рулем Porsche находилась 19-летняя девушка в нетрезвом состоянии. “Драгер“ показал 1,43 промилле.
Об этом сообщает Киев.Оперативный.

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“Она, спускаясь вниз, не удержала машину, потому что это был не простой Porsche Macan, а более мощный R4. Сразу после аварии автомобиль начал гореть. Работники,  работавшие рядом, вытащили всю компашку из авто и ликвидировали возгорание“ – говорится в сообщении.

Киев Оперативный

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“Через некоторое время на место приехали друзья пьяной компании тоже на элитном авто. Они сняли номерные знаки с Porsche и попытались откупиться от владельца Лады, которая была повреждена во время ДТП. Они предложили ему 100 долларов“ – говорится в сообщении.

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Теги: дтп, Киев, Porsche
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