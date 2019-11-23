В Киеве на улице убили мужчину ударом в голову

Мужчина с друзьями отдыхал в заведении Портер Паб на Нивках. Он вышел на улицу, где у него произошел конфликт с неизвестным.

Пострадавший упал на землю и больше не встал Информатор

В ночь на субботу в Киеве на Нивках был убит мужчина. Бездыханное тело обнаружили на тротуаре друзья погибшего, сообщает Информатор 23 ноября.

"Компания людей отдыхала в заведении Портер Паб. Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на поиски, и обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни", – говорится в сообщении.

По словам свидетелей, к мужчине подошел неизвестный и нанес удар в голову, после которого пострадавший упал на землю и больше не встал. На место вызвали службу 103, но помощь медиков уже не понадобилась – мужчина умер. Ему было около 40 лет.

Нападавший сбежал во дворы. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы.

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Ранее на этой неделе в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"). Его жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.

Также сообщалось, что в Польше задержали украинца за двойное убийство в Чехии. Он направлялся на родину автобусом Прага – Киев.

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