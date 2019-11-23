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В Киеве на улице убили мужчину ударом в голову

Комментариев: 4
Мужчина с друзьями отдыхал в заведении Портер Паб на Нивках. Он вышел на улицу, где у него произошел конфликт с неизвестным.
Пострадавший упал на землю и больше не встал
Пострадавший упал на землю и больше не встал
Информатор

В ночь на субботу в Киеве на Нивках был убит мужчина. Бездыханное тело обнаружили на тротуаре друзья погибшего, сообщает Информатор 23 ноября.

"Компания людей отдыхала в заведении Портер Паб. Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на поиски, и обнаружили его лежащем на тротуаре без признаков жизни", – говорится в сообщении.

По словам свидетелей, к мужчине подошел неизвестный и нанес удар в голову, после которого пострадавший упал на землю и больше не встал. На место вызвали службу 103, но помощь медиков уже не понадобилась – мужчина умер. Ему было около 40 лет.

Нападавший сбежал во дворы. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве на улице убили мужчину ударом в голову

Ранее на этой неделе в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов (позывной "Хан"). Его жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.

Также сообщалось, что в Польше задержали украинца за двойное убийство в Чехии. Он направлялся на родину автобусом Прага – Киев.

В Днепре мужчина обнаружил одного сына мертвым, а второго – пропавшим

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Теги: Киев, убийства, фото, мужчина, Нивки, убийство
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Ira0956    23.11.2019, 09:49
Оценка:  -4
Ira0956
Ошеломительные на всю голову укросми третьи сутки умело забили информационное пространство этими унитазами так, что укроиньци уже и позабыли о том, что их коллаборационное руководство все подготовило для тотальной распродажи земли - последнего интересного для Запада украинского актива.
SEMPENTY    23.11.2019, 09:36
Оценка:  +2
SEMPENTY
Переселенцы бля....
Ira0956    23.11.2019, 09:49
Оценка:  -4
Ira0956
киевляне...
РАЗГЕЛЬДЯЙ    23.11.2019, 10:00
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Киевляне спокойные, уравновешенные.
А это приезжие так забавляются.
zadneprohodchik    23.11.2019, 09:30
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Чекага
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