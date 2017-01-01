Новый год и Рождество: Киевские власти потратят более 9 млн грн

Только игрушки и иллюминация новогодней елки обойдутся почти в 3 млн грн.

Декорации на празднованиях теперь будут в белом, золотом и красном цветах Александр Гончаров/Facebook

Столичные власти на празднование Нового года и Рождества выделили более 9 млн грн.

Об этом на пресс-конференции 21 ноября рассказала директор департамента культуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) Диана Попова, передает UBR.

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"В целом на празднование новогодних и рождественских праздников будет использовано более 9 млн 350 тыс. грн, из которых основной являются расходы на билеты для всех школьников города Киева и для всех социально незащищенных детей", – сказала она.

Основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий сообщил, что в этом году планируется организовать вдвое больше мероприятий, чем в прошлом году. На Софийской и Контрактовой площадях пройдет свыше 40 мероприятий.

По его словам, все декорации на празднованиях будут в белом, золотом и красном цветах. В этом году темой новогодних праздников в столице станут "Щелкунчик" и "полтавская игрушка".

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"В этом году у нас две тематики. Мы всегда продолжаем украинскую тему. Если вы помните, это была "яворовская игрушка", Мария Примаченко… теперь Опишня, "полтавская игрушка"… Мы всегда также поддерживали европейскую тему. И вторая тема классическая – "Щелкунчик", - рассказал он.

Что касается новогодней елки на главной площади Киева, она будет живой, ее соберут из веток. Установку дерева планируют завершить до 12 декабря.

"Высота – 30 метров, стоимость игрушек и иллюминации – 2 млн 700 тыс. грн", - добавил Добруцкий.

Новогодние празднования стартуют 14 декабря 2019 года. Как добавили в КГГА, на всех локациях при организации будут учтена возможность доступа туда людей с особыми потребностями.

Как сообщалось, торжественные мероприятия в Киеве по случаю новогодних праздников на Софийской и Контрактовой площадях начнутся с 14 декабря и продлятся до 19 января.

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