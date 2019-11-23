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В центре Киева напали на участников Транс-марша

Комментариев: 6
В этом году Транс-Марш начали митингом.
В центре Киева напали на участников Транс-марша
© Скриншот
Фото 1/3
  • Участников мероприятия забрасывали яйцам
  • Участников мероприятия забрасывали яйцам
  • Участников мероприятия забрасывали яйцам
В центре Киева напали на участников Транс-марша
Участников мероприятия забрасывали яйцам
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В субботу, 23 ноября, в Киеве на Михайловской площади не без инцидентов прошел Транс-Марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

Об этом сообщает Hromadske.

В этом году Транс-Марш начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших. Однако пришли и ненавистники трансгендерных людей. Представители радикальных группировок забрасывали участников мероприятия яйцами, также состоялась потасовка.

Организаторы заявили, что хотели услышать позицию новой власти касательно трансгендерных людей, а также выдвинули требования по обновлению клинического протокола, регулирующего процедуру трансгендерного перехода и введение гендерной идентичности в антидискриминационное законодательство.

Отмечают, что Международный день памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии отмечают 20 ноября. В Украине марш ко Дню памяти проводится с 2016 года. В этом году Транс-Марш начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших.

Как сообщалось 16 сентября, в посольстве США осудили нападения на участников ХарьковПрайда.

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Теги: трансгендеры, митинг, яйца, Киев, ЛГБТ
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Комментариев (6)
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SEMPENTY    23.11.2019, 14:30
Оценка:  +1
SEMPENTY
Понапридумывали, трансгендеры, геи, в медицинской и судебной терминологии есть утвержденное, понятное и внесенное в словарь слово-педерасты.
Реванш_блызько    23.11.2019, 14:23
Оценка:  +2
Реванш_блызько
да что же они только и делают что маршируют ,когда они вообще говно успевают месить?)
Кайдаш    23.11.2019, 14:17
Оценка:  +2
Кайдаш
Опять извращенцы???
ЛюблюУкраину    23.11.2019, 14:05
Оценка:  -1
ЛюблюУкраину
Потом будут удивляться почему в Украине падает рождаемость
Rikstal    23.11.2019, 14:21
Оценка:  0
Rikstal
а скільки ви народили дітей?
Люблю_Украину    23.11.2019, 14:25
Оценка:  +1
Люблю_Украину
два, один в уме)
ps у меня последователь появился?
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