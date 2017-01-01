Киев простился с ветераном АТО Пановым

Военного до смерти избил собственный пасынок.

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Близкие, друзья, побратимы и просто неравнодушные киевляне пришли сегодня на Майдан в Киеве, чтобы проводить в последний путь ветерана войны на Донбассе Игоря Панова (Хана), который скончался в госпитале от побоев, нанесенных в результате ссоры с пасынком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Прощание с Пановым состоялось возле Стеллы Независимости в центре Киева, после чего гроб с его телом забрали, чтобы придать земле на Берковецком кладбище.

Как сообщалось, в Киеве умер ветеран АТО Игорь Панов “Хан“, которого вместе с его супругой жестоко избили 9 ноября в подъезде жилого дома.

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