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В Киеве произошли стычки во время Транс-марша

Комментариев: 3
Представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, заявили в Amnesty International.
Потасовка во время проведения Транс-марша
Потасовка во время проведения Транс-марша
РБК-Украина

В центре Киева состоялся Транс-марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии. В ходе мероприятия произошли столкновения, сообщает РБК-Украина в субботу, 23 ноября.

Шествие началось на Михайловской площади и завершилось на Почтовой площади.

"Рядом с активистами вышли и противники марша памяти трансгендерных людей, которые пытались прорвать кордон полиции, защищавший проведение марша. В результате произошли столкновения, нескольких противников задержали правоохранители", – говорится в сообщении.

В свою очередь Amnesty International в Украине сообщает, что "представители радикальных группировок бросили в участников Марша яйцами, также состоялась потасовка".

В Украине марш ко Дню памяти трансгендерных людей проводится с 2016 года. В этом году мероприятие начали митингом, во время которого участники вспомнили погибших минутой молчания.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве произошли стычки во время Транс-марша

Ранее в октябре в Киеве состоялся очередной марш сторонников легализации медицинской марихуаны. Участники акции требовали урегулирования законного доступа пациентов к медицинскому каннабису, а также декриминализации незначительных проступков, связанных с незаконным хранением каннабиса без цели сбыта.

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Теги: Киев, видео, фото, марш, полиция, ЛГБТ, ЛГБТ-сообщество, трансгендер, активисты, Amnesty International
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ЛюблюУкраину    23.11.2019, 16:13
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
Гей- марш возле церкви эпифания, случайность- не думаю
Boxerogos    23.11.2019, 15:27
Оценка:  +1
Boxerogos
Когда пидopы атакуют гомиков это всегда доставляет!)))))))))))))))
nelci    23.11.2019, 15:18
Оценка:  +2
nelci
Трансгендер, это существо, иного пола или инородец, т.е. и не М и не Ж ,другими словами тупиковая ветвь развития рода человечества.
Очень необходима для Украины?
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