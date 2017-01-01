С нелегальных поставок угля в ЕС финансировали "ЛДНР" - СБУ

Спецслужба разоблачила масштабную схему контрабанды.

Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования так называемых “Л / ДНР“ из добыча временно оккупированных территориях угля и дальнейшей его поставки в Украину и страны Европы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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“Оперативники спецслужбы установили, что организаторы сделки зарегистрировали в Украине ряд коммерческих структур. Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами незаконных вооруженных формирований украинских угольных объединений, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Так называемые налоги они вносили в бюджеты псевдореспублик “, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украине продукция поступала, как якобы добытая на территории России. В дальнейшем дельцы по поддельным документам реализовывали уголь Украинские ТЭЦ и в страны ЕС.

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Одному из участников нелегального бизнеса объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Осуществляются мероприятия по привлечению других фигурантов уголовного производства к уголовной ответственности.

Как сообщалось 12 ноября, мужчина пытался вывезти в “ДНР“ 160 тысяч долларов.

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