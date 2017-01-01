В Киеве начали открывать пункты обогрева

В Печерском районе открыто четыре пункта обогрева в помещениях жилищно-эксплуатационных участков.

На столичном Печерске с 22 ноября работают четыре пункта обогрева. Об этом сообщает Печерская районная государственная администрация.

"С сегодняшнего дня с целью предоставления всесторонней помощи и предотвращения переохлаждения граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, особенно при существенном снижении температуры воздуха в осенне-зимний период, в Печерском районе открыто 4 пункта обогрева в помещениях жилищно-эксплуатационных участков", - говорится в сообщении.

В РДА сообщают, что в пунктах обогрева посетители могут согреться горячим чаем с печеньем. Пункты обогрева расположены:

улица Бассейная, 5-а (ЖЭК "Крещатик"), телефон: 253-56-05

бульвар Марии Приймаченко, 3 (ЖЭК "Печерская брама"), телефон: 286-26-91

переулок Никольский, 9 (ЖЭК "Липкижилсервис"), телефон: 288-50-25

бульвар Дружбы Народов, 30/1 (ЖЭК "Печерськжитло"), телефон: 285-22-30

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