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В Киеве перевернулся пассажирский микроавтобус

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По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии. Жертв нет.
Жертв нет
Жертв нет
rian.com.ua
 
В Киеве на перекрестке проспекта Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошла авария с микроавтобусом,  сообщается в воскресенье, 24 ноября, на странице Киев Оперативный в Facebook.
 
Отмечается, что автомобиль въехал в перевернутый микроавтобус. По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии. 
 
Сейчас информация о пострадавших уточняется. 
 
Напомним, на Львовщине в аварию попал школьный автобус, много пострадавших.
 
Также сообщалось, что ранее в Германии перевернулся автобус с туристами.

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Теги: Киев, ДТП, авария, автобус
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Источник: korrespondent.net

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