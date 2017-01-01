В Киеве перевернулся пассажирский микроавтобус

По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии. Жертв нет.

В Киеве на перекрестке проспекта Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошла авария с микроавтобусом, сообщается в воскресенье, 24 ноября, на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что автомобиль въехал в перевернутый микроавтобус. По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Сейчас информация о пострадавших уточняется.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet