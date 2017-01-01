В Киеве перевернулся пассажирский микроавтобус
По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии. Жертв нет.
В Киеве на перекрестке проспекта Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошла авария с микроавтобусом, сообщается в воскресенье, 24 ноября, на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что автомобиль въехал в перевернутый микроавтобус. По предварительным данным, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте аварии.
Сейчас информация о пострадавших уточняется.
Напомним, на Львовщине в аварию попал школьный автобус, много пострадавших.
Также сообщалось, что ранее в Германии перевернулся автобус с туристами.
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