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В Киеве в многоэтажке произошел взрыв

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Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы – асбестобетон – нагрелся и лопнул.
Взрыв произошел из-за брошенного окурка
Взрыв произошел из-за брошенного окурка
 
В Киеве на Березняках в девятиэтажном доме произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 24 ноября, dtp.kiev.ua.
 
Взрыв случился в трубе мусоропровода между третьим, четвертым и пятым этажами. После детонации было видно открытое пламя. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.
 
Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.
 
По предварительным выводам, в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок. Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы – асбестобетон – нагрелся и лопнул. Именно этот звук и приняли за взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.
 
 
Напомним, в Киеве поздно вечером в четверг, 21 ноября, произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе. 
 
Ранее сообщалось, что полиция Киева предварительно установила причину взрыва, прогремевшего 16 ноября в одном из общежитий столицы, а также установила личности погибших.

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Теги: Киев, взрыв, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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