В Киеве в многоэтажке произошел взрыв

Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы – асбестобетон – нагрелся и лопнул.

В Киеве на Березняках в девятиэтажном доме произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 24 ноября, dtp.kiev.ua.

Взрыв случился в трубе мусоропровода между третьим, четвертым и пятым этажами. После детонации было видно открытое пламя. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.

По предварительным выводам, в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок. Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы – асбестобетон – нагрелся и лопнул. Именно этот звук и приняли за взрыв. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Киеве поздно вечером в четверг, 21 ноября, произошел взрыв в жилом доме на улице Гончара, 67, в Шевченковском районе.

Ранее сообщалось, что полиция Киева предварительно установила причину взрыва , прогремевшего 16 ноября в одном из общежитий столицы, а также установила личности погибших.

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