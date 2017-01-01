Били руками и ногами: В Киеве водители устроили жестокую драку
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В Киеве водители пассажирского автобуса и легкового автомобиля не поделили дорогу и среди белого дня устроили жестокую драку. Инцидент сняли на видео случайные прохожие.
Мужчины решили конфликт с помощью кулаков прямо на проезжей части.
В Киеве два оленя не поделили полупустую дорогу и решили выяснить отношения кулачным боем, - написал автор видеоролика.
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Как видно на видеоролике, мужчины устроили настоящий бокс на проезжей части. Участники конфликта активно били друг друга руками и ногами по всему телу. Видео снимал водитель автомобиля, который стоял сзади.
Информации о состоянии мужчин и конкретных причинах конфликта пока нет.
Напомним, киевские водители устроили жесткую драку посреди дороги. В воскресенье, 15 сентября, в Киеве водители подрались в пробке.
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