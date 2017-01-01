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АМКУ сделал предупреждение КГГА из-за карточки киевлянина

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Антимонопольному комитету не понравилось, что столичные власти допустили к участию в проекте лишь один банк.
АМКУ сделал предупреждение КГГА из-за карточки киевлянина
АМКУ сделал предупреждение КГГА из-за карточки киевлянина
пресс-служба КГГА

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В Антимонопольном комитете (АМКУ) обнаружили признаки нечестной конкуренции в условиях участия банков в проекте столичной мэрии “Карточка киевлянина“. В частности, Киевский горсовет не допускает к участию в этом проекте ни один другой банк, кроме “Ощадбанка“, сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет предоставил рекомендации КГГА и коммунальному предприятию “Главный информационно-вычислительный центр“, который обслуживает “Карточку киевлянина“ не допускать нарушений по обращению банков, которые стремятся выпускать эти карты.

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В частности, в АМКУ отмечают, что местные власти Киева создали условия обслуживания “Карточек киевлянина“ только Ощадбанком. Антимонопольный комитет обязал КГГА отчитаться о выполнении рекомендаций до конца декабря 2019 года.

Для справки. “Карточка киевлянина“ - это именная электронная пластиковая карта, которая является носителем персональных данных владельца и поддерживает приложения, связанные с предоставлением жителям Киева социальной помощи.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет возбудил дело против Министерства инфраструктуры Украины. Основанием стало обращение аэропортов Украины о предоставлении Мининфраструктуры особых условий для аэропорта Борисполь.

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Теги: АМКУ, Карточка киевлянина, КГГА, Ощадбанк, конкуренция
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