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В Киеве задержан вор в законе Дато Сфан

Комментариев: 2
Гражданин Грузии с богатым криминальным прошлым пытался наладить связи в криминальном мире Киева.
В Киеве задержан вор в законе Дато Сфан
В Киеве задержан вор в законе Дато Сфан
кадр из видео

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Правоохранители задержали в Киеве 47-летнего гражданина Грузии, неоднократно судимого за разбойные нападения. За указанные преступления он провел в местах лишения свободы более 20 лет, сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

Задержание проводили работники уголовного розыска совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции. Задержанный является вором в законе, который в начале нынешнего года незаконно пересек украинскую границу. Приехав в Киев, грузин принялся налаживать связи с представителями местной преступной среды.

Вор в законе с уголовным прозвищем Дато Сфан был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых “сходках“ для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения “преступных традиций“, - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы государства и запрета въезда в Украину.

Напомним, в Украине снова задержали “вора в законе“ Тенго Питерского. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Теги: вор в законе, полиция, задержание, Грузия, Турция
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Комментариев (2)
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WTF2_eбy_в_рот    25.11.2019, 15:17
Оценка:  0
WTF2_eбy_в_рот
вся хyйня в эту помойку сливается. гавну среди своих комфортно)))))))
boriss11    25.11.2019, 15:12
Оценка:  0
boriss11
Это же Гия Пика
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