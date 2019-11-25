Гражданин Грузии с богатым криминальным прошлым пытался наладить связи в криминальном мире Киева.

В Киеве задержан вор в законе Дато Сфан кадр из видео

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Правоохранители задержали в Киеве 47-летнего гражданина Грузии, неоднократно судимого за разбойные нападения. За указанные преступления он провел в местах лишения свободы более 20 лет, сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

Задержание проводили работники уголовного розыска совместно с сотрудниками Днепровского управления полиции. Задержанный является вором в законе, который в начале нынешнего года незаконно пересек украинскую границу. Приехав в Киев, грузин принялся налаживать связи с представителями местной преступной среды.

Вор в законе с уголовным прозвищем Дато Сфан был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых “сходках“ для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения “преступных традиций“, - рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

В настоящее время решается вопрос о выдворении иностранца за пределы государства и запрета въезда в Украину.

Напомним, в Украине снова задержали “вора в законе“ Тенго Питерского. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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