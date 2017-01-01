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Митингующие под НБУ прорвались в здание

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Полицейские пытались вытеснить протестующих из здания.
Количество протестующих под НБУ с каждым днём все больше
Количество протестующих под НБУ с каждым днём все больше
скриншот видео

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В Киеве 25 ноября митингующие под Национальным банком Украины, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание. 

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Dubinsky.pro.

“Протестующие ворвались в Нацбанк. Полиция пытается их вытеснить. Количество людей с каждым днём все больше. В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей“, - написал депутат Верховной Рады от фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский.

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Как сообщалось 25 ноября, под зданием НБУ 25 ноября проводилась акция протеста против коррупции. Участники акции пытались пройти на аудиенцию к главе НБУ Якову Смолию, но тот устроил незабываемый прием.

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Теги: НБУ, Смолий, Рожкова, протестующие
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