Митингующие под НБУ прорвались в здание

Полицейские пытались вытеснить протестующих из здания.

Количество протестующих под НБУ с каждым днём все больше скриншот видео

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В Киеве 25 ноября митингующие под Национальным банком Украины, которые требуют отставки председателя НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой, ворвались в здание.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Dubinsky.pro.

“Протестующие ворвались в Нацбанк. Полиция пытается их вытеснить. Количество людей с каждым днём все больше. В среду буду там перед выездным заседанием комитета в НБУ - соберу требования людей“, - написал депутат Верховной Рады от фракции “Слуга народа“ Александр Дубинский.

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Как сообщалось 25 ноября, под зданием НБУ 25 ноября проводилась акция протеста против коррупции. Участники акции пытались пройти на аудиенцию к главе НБУ Якову Смолию, но тот устроил незабываемый прием.

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