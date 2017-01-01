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Киевлянке грозит до пяти лет за кражу сливочного масла в магазине

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Женщина вынесла из супермаркета сливочного масла на сумму около 1500 гривен. Подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности.
Женщина созналась, что планировала перепродать масло
Женщина созналась, что планировала перепродать масло
facebook.com/UA.KyivPolice

Женщина пыталась украсть из киевского супермаркета сливочного масла на 1 500 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции города на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в магазине на проспекте Степана Бандеры. Охрана торговой точки заметила, что женщина украла товар. Они задержали преступницу до приезда правоохранителей. Оказалось, что воровка спрятала в свой рюкзак несколько паче сливочного масла, и хотела выйти из магазина, не рассчитавшись.

Когда ее задержали, женщина созналась, что планировала перепродать масло. Злоумышленницей оказалась 32-летняя киевлянка, которая уже была судима за воровство.

 facebook.com/UA.KyivPolice
 

По данному факту открыто дело по части 2 статьи 185 (воровство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в одном из ТРЦ Киева охрана торгового зала задержала мужчину, который украл "киндер-сюрпризы" на 7 тысяч гривен.
 
Еще ранее полиция задержала во Львове жительницу Киева за кражу 220 шоколадных конфет киндер-сюрприз.

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Теги: Киев, тюрьма, кража, масло, магазин, тюремный срок
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Источник: korrespondent.net

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