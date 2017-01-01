Киевлянке грозит до пяти лет за кражу сливочного масла в магазине
Женщина пыталась украсть из киевского супермаркета сливочного масла на 1 500 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции города на своей странице в Facebook.
Инцидент произошел в магазине на проспекте Степана Бандеры. Охрана торговой точки заметила, что женщина украла товар. Они задержали преступницу до приезда правоохранителей. Оказалось, что воровка спрятала в свой рюкзак несколько паче сливочного масла, и хотела выйти из магазина, не рассчитавшись.
Когда ее задержали, женщина созналась, что планировала перепродать масло. Злоумышленницей оказалась 32-летняя киевлянка, которая уже была судима за воровство.
По данному факту открыто дело по части 2 статьи 185 (воровство) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet