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Четыре автомобиля столкнулись в Киеве

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На Набережном шоссе произошло ДТП - столкнулись автомобили Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ.
Пострадавший в ДТП автомобиль
Пострадавший в ДТП автомобиль
Информатор

В Киеве на Набережном шоссе в ночь на 26 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех автомобилей, сообщает Информатор.
 
Столкновение произошло между автомобилями Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.
 
Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все машины, никто из участников ДТП не пострадал.

На месте происшествия работали патрульные полицейские. Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.


Напомним, ранее в Киеве столкнулись два такси. В Броварах в результате аварии столкнулись более семи автомобилей.

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Теги: автомобили, Киев, ДТП, фото, авария
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Источник: korrespondent.net

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