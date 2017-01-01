Четыре автомобиля столкнулись в Киеве
На Набережном шоссе произошло ДТП - столкнулись автомобили Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ.
В Киеве на Набережном шоссе в ночь на 26 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех автомобилей, сообщает Информатор.
Столкновение произошло между автомобилями Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.
Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все машины, никто из участников ДТП не пострадал.
На месте происшествия работали патрульные полицейские. Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.
Напомним, ранее в Киеве столкнулись два такси. В Броварах в результате аварии столкнулись более семи автомобилей.
На месте происшествия работали патрульные полицейские. Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.
Cмотрите фотогалерею: Четыре автомобиля столкнулись в Киеве
Напомним, ранее в Киеве столкнулись два такси. В Броварах в результате аварии столкнулись более семи автомобилей.
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