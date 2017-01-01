Четыре автомобиля столкнулись в Киеве

На Набережном шоссе произошло ДТП - столкнулись автомобили Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ.



В Киеве на Набережном шоссе в ночь на 26 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех автомобилей, сообщает В Киеве на Набережном шоссе в ночь на 26 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие при участии четырех автомобилей, сообщает Информатор

Столкновение произошло между автомобилями Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

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