Движение по киевскому Южному мосту ограничено на две недели

Ремонтники демонтируют аварийные блоки на мосту.

В Киеве в очередной раз ограничат движение на Южном мосту.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной клорпорацити "Киевавтодор".

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"На эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков. Работы продлятся ежедневно с 27 ноября по 8 декабря", — говорится в сообщении "Киевавтодора". С 27 ноября до 8 декабря с 9:00 до 13:00 движение будет частично ограничено в направлении Левого берега, а с 13:00 до 19:00 — в направлении станции метро "Выдубичи"", - говорится в сообщении.

На эстакаде Южного моста будут проводить демонтаж аварийных карнизных блоков Скриншот

Как сообщалось 15 ноября, на мосту в Станице Луганской жители "ЛНР" украли украинскую лавочку.

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