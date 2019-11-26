В Киеве ночью выпал первый снег
На улицы города выехала спецтехника.
В некоторых районах столицы прошел небольшой снег. На участках улично-дорожной сети работала спецтехника, сообщает Киеватодор.
Мосты, путепроводы и покрытия из брусчати были обработаны посыпочными материалами.
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“Специалисты диспетчерского центра корпорации внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с актуальной синоптической ситуацией принимают необходимые меры“ - говорится в сообщении.
Ранее был обнародован свежий прогноз погоды.26 ноября в Украине будет достаточно холодно.
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