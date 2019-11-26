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В Киеве ночью выпал первый снег

Комментариев: 1
На улицы города выехала спецтехника.
В Киеве ночью выпал первый снег
В Киеве ночью выпал первый снег
Киевавтодор

В некоторых районах столицы прошел небольшой снег. На участках улично-дорожной сети работала спецтехника, сообщает Киеватодор

Мосты, путепроводы и покрытия из брусчати были обработаны посыпочными материалами. 

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“Специалисты диспетчерского центра корпорации внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с актуальной синоптической ситуацией принимают необходимые меры“ - говорится в сообщении. 

Ранее был обнародован свежий прогноз погоды.26 ноября в Украине будет достаточно холодно.

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Теги: Киев, снег, Спецтехника
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Комментариев (1)
Timber32    26.11.2019, 09:31
Оценка:  +2
Timber32
хде снег??)))
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