На улицы города выехала спецтехника.

В Киеве ночью выпал первый снег Киевавтодор

В некоторых районах столицы прошел небольшой снег. На участках улично-дорожной сети работала спецтехника, сообщает Киеватодор.

Мосты, путепроводы и покрытия из брусчати были обработаны посыпочными материалами.

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“Специалисты диспетчерского центра корпорации внимательно следят за изменениями погодных условий и в соответствии с актуальной синоптической ситуацией принимают необходимые меры“ - говорится в сообщении.

Ранее был обнародован свежий прогноз погоды.26 ноября в Украине будет достаточно холодно.

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