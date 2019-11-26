Появилось фото молодого парня, попавшего в ДТП с Кулебой

Молодой 21-летний парень стал невольным участником ДТП с уполномоченным представителем президента Украины.

Появились новые данные о скандальном ДТП с уполномоченным представителем президента Николаем Кулебой, которое произошло в воскресенье, 24 ноября. Фото опубликовал блогер Назар Приходько.

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“Это все, что я смог “нарыть“ о парне, который стал невольным участником ДТП с Николаем Кулебой. По сообщению Антона Геращенко об этом ДТП мы знаем, что парню 21 год (1998 г.р.), он из Гатного Киево-Святошинского района Киевской области и зовут его “П“ ... Все“ - написал блогер.

Это изображение сразу после ДТП, на котором видно, что у парня лицо в крови - подчеркнул Приходько

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“Он не виноват. Более того - он еще и везунчик! Удивлены? А представьте, если бы на том перекрестке не было камеры наблюдения. Представьте, если бы я и другие блогеры не успели выложить видео с камер в Фейсбуке и других соцсетях и его стерли ... Геращенко не пришлось бы 13 раз переделывать пост. Пацан пошел бы виновным“ - подытожил блогер.

Напомним, полиция открыла дело по факту ДТП с Кулебой. Правоохранители уточнили подробности аварии, в результате которой пострадали четыре человека.

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