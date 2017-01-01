В Киеве на станции Арсенальная поломался эскалатор

Причины и обстоятельства поломки выясняются.

В Киеве на станции метро Арсенальная вышел из строя эскалатор. Станция не работает “на вход“. Об этом сообщает Киев.Оперативный и пресс-служба Метрополитена.

Появилось официальное сообщение Киевского метрополитена

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“Внимание! Станция “Арсенальная“ не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход“, - говорится в сообщении на Facebook.

Ранее сообщалось о том, что появились фото тоннеля метро на Виноградарь в Киеве.

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