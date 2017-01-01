Подсыпала снотворное и обворовывала: В Киеве девушке вынесли приговор

Воровка специализировалась на иностранцах, с которыми знакомилась через Интернет.

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Шевченковский районный суд Киева вынес приговор девушке, которая знакомилась с иностранцами, подмешивала им в алкоголь снотворное, а затем грабила. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщается, в феврале этого года столичные правоохранители задержали девушку по подозрению в совершении нескольких краж. Злоумышленница через интернет знакомилась с иностранцами и договаривалась с ними о встрече. Свидания с мужчинами проходили в их квартирах, где в какой-то момент девушка подливала им в алкогольные напитки снотворное, а когда они засыпали, обворовывала их.

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Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали девушку в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Кроме того, по месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, в ходе которого обнаружили таблетки и лекарственное средство снотворного действия.

Во время заседания обвиняемая свою вину признала. Учитывая собранные следователями доказательства в уголовном производстве, начатое по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины, Шевченковский районный суд столицы назначил правонарушительнице наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год, - сказано в сообщении.

Напомним, киевлянке грозит до пяти лет за кражу сливочного масла в магазине. Женщина вынесла из супермаркета сливочного масла на сумму около 1500 гривен.

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