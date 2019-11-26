Перед столкновением женщина несколько раз нарушила правила ПДД.

В Киеве по улице Максимовича женщина с детьми в авто задела ребенка на пешеходном переходе. об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Женщине, с детьми в авто, показалось, мало выехать с улицы Колоса на красный (перекрёсток) и она решила ещё больше сэкономить время и выехала на встречную для последующего поворота налево“ - говорится в сообщении.

В результате задела ребенка на переходе возле ЖК по улице Максимовича.

Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе Киев Оперативный

Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе Киев Оперативный

Напомним, появилось фото молодого парня , попавшего в ДТП с Кулебой. Молодой 21-летний парень стал невольным участником ДТП с уполномоченным представителем президента Украины.

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