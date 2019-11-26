Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе
Перед столкновением женщина несколько раз нарушила правила ПДД.
В Киеве по улице Максимовича женщина с детьми в авто задела ребенка на пешеходном переходе. об этом сообщает Киев Оперативный.
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“Женщине, с детьми в авто, показалось, мало выехать с улицы Колоса на красный (перекрёсток) и она решила ещё больше сэкономить время и выехала на встречную для последующего поворота налево“ - говорится в сообщении.
В результате задела ребенка на переходе возле ЖК по улице Максимовича.
Напомним, появилось фото молодого парня, попавшего в ДТП с Кулебой. Молодой 21-летний парень стал невольным участником ДТП с уполномоченным представителем президента Украины.
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