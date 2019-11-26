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Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе

Комментариев: 1
Перед столкновением женщина несколько раз нарушила правила ПДД.
Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе
Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе
Киев Оперативный

В Киеве по улице Максимовича женщина с детьми в авто задела ребенка на пешеходном переходе. об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Женщине, с детьми в авто, показалось, мало выехать с улицы Колоса на красный (перекрёсток) и она решила ещё больше сэкономить время и выехала на встречную для последующего поворота налево“ - говорится в сообщении.

В результате задела ребенка на переходе возле ЖК по улице Максимовича.

Киевлянка выехала
Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе
Киев Оперативный

Киевлянка выехала
Киевлянка выехала "встречку" и задела ребенка на пешеходном переходе
Киев Оперативный

Напомним, появилось фото молодого парня, попавшего в ДТП с Кулебой. Молодой 21-летний парень стал невольным участником ДТП с уполномоченным представителем президента Украины.

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Теги: ДТП, Киев
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Комментариев (1)
zadneprohodchik    26.11.2019, 13:57
Оценка:  0
zadneprohodchik
о киевская ТП обычная
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