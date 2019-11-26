Одна из организаторов акции отметила, что телеканал 1+1 удалил из Сети собственный сюжет о пикете.

Россияне украли с украинских кораблей не только унитазы, но и нижнее белье моряков

"Первый украинский гумконвой для РФ": Под посольство принесли унитазы и трусы

"Первый украинский гумконвой для РФ": Под посольство принесли унитазы и трусы

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В Киеве 25 ноября десятки людей устроили акцию у посольства страны-агрессора Российской Федерации из-за состояния украинских военных кораблей, которые РФ вернула Украине после захвата у Керченского пролива.

Об этом сообщает “24 канал“.

Активисты рассказали, что с судов исчезло не только оружие, но и предметы быта: унитазы, кухонная плита и фонари – поэтому они решили организовать России “гумконвой“. К посольству принесли унитазы, нижнее белье и туалетную бумагу с портретом президента РФ Владимира Путина.

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Одна из организаторов акции, Динара Хабибулаева, которая в свое время возглавляла молодежное крыло партии Петра Порошенко, отметила, что телеканал 1+1 удалил из Сети собственный сюжет о пикете, в котором звучали нецензурные слова не только в адрес Путина, но и действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, 23 ноября в Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ.

Как сообщалось, россияне украли с кораблей не только унитазы, но и нижнее белье моряков.

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