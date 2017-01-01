Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Перед Софией начался монтаж столичной елки

Комментариев: 0
Елку торжественно зажгут 19 декабря.
Перед Софией начался монтаж столичной елки
© vechirniy.kyiv.ua
Фото 1/6
  • Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
  • Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
  • Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
  • Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
  • Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
  • Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
Перед Софией начался монтаж столичной елки
Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В центре Киева 26 ноября на Софийской площади наначали готовиться к установлению новогодней елки.

Читай также: Под Одессой главную елку райцентра украсят сотнями ракушек

Главная елка в этом году будет 30-метровая, собранная из веток сосны и пихты из Винницкой и Житомирской областей. Запланирован вес елки с отделкой - 100 тонн. Елка будет украшена 4 км гирлянд и 1000 игрушек в виде конфет.

Напомним, что елку торжественно зажгут 19 декабря, в День Святого Николая.

Как сообщалось, торжественные мероприятия в Киеве по случаю новогодних праздников на Софийской и Контрактовой площадях начнутся с 14 декабря и продлятся до 19 января.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

 

Поделись:
Теги: Новый год, елка, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь