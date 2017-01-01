Перед Софией начался монтаж столичной елки
Елку торжественно зажгут 19 декабря.
Перед Софией начался монтаж столичной елки
© vechirniy.kyiv.ua
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Перед Софией начался монтаж столичной елки
Вес елки с отделкой составить - 100 тонн
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В центре Киева 26 ноября на Софийской площади наначали готовиться к установлению новогодней елки.
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Главная елка в этом году будет 30-метровая, собранная из веток сосны и пихты из Винницкой и Житомирской областей. Запланирован вес елки с отделкой - 100 тонн. Елка будет украшена 4 км гирлянд и 1000 игрушек в виде конфет.
Напомним, что елку торжественно зажгут 19 декабря, в День Святого Николая.
Как сообщалось, торжественные мероприятия в Киеве по случаю новогодних праздников на Софийской и Контрактовой площадях начнутся с 14 декабря и продлятся до 19 января.
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