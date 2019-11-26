"Нацеловал": Кличко рассказал, как привлек в автопарк 17 Мерседесов

"Обидеть боксера может каждый, но извиниться успевают не все" – отметил Кличко.

Мэр столицы Виталий Кличко часто пользуется личными знакомствами для эффективной работы на своей должности. Кличко привел пример решения сложной ситуации с киевским автопарком. Об этом он рассказал в интервью Звездный Путь на телеканале Украина.

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“Я постоянно это использую. Кстати, 2 года назад сложная ситуация была с финансами, нам перед зимой не хватало снегоуборочной техники. И я приехал к немецкому правительству, к друзьям. Танцевал, обнимал, целовал. И знаете что – натанцевал, наобнимал, нацеловал их аж на 17 автомобилей Mercedes, такая снегоуборочная техника. Очень благодарен им“, – поделился столичный градоначальник.

На видео с 6:52

Ранее глава партии СН Корниенко заявил, что Ткаченко является основным кандидатом в мэры Киева.

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