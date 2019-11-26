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"Нацеловал": Кличко рассказал, как привлек в автопарк 17 Мерседесов

Комментариев: 1
"Обидеть боксера может каждый, но извиниться успевают не все" – отметил Кличко.
Мер Киева Виталий Кличко
Мер Киева Виталий Кличко
Ютуб

Мэр столицы Виталий Кличко часто пользуется личными знакомствами для эффективной работы на своей должности. Кличко привел пример решения сложной ситуации с киевским автопарком. Об этом он рассказал в интервью Звездный Путь на телеканале Украина.

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“Я постоянно это использую. Кстати, 2 года назад сложная ситуация была с финансами, нам перед зимой не хватало снегоуборочной техники. И я приехал к немецкому правительству, к друзьям. Танцевал, обнимал, целовал. И знаете что – натанцевал, наобнимал, нацеловал их аж на 17 автомобилей Mercedes, такая снегоуборочная техника. Очень благодарен им“, – поделился столичный градоначальник.

На видео с 6:52

Ранее глава партии СН Корниенко заявил, что Ткаченко является основным кандидатом в мэры Киева.

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Теги: Кличко, автопарк
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Комментариев (1)
LERMI_    26.11.2019, 17:15
Оценка:  0
LERMI_
Віталій всі говорили шо попало про Вас, як тільки були обрані на посаду мера, але за всі роки Вашого правління Кияни зрозуміли, що кращого мера в Києва не було, от якби його вибрали президентом!
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