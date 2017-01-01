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В центре Киева массово эвакуируют автомобили

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Инспекция по парковке предупредила автолюбителей о нарушении правил парковки в центре столицы.
На Крещатике эвакуируют неправильно припаркованные машины
На Крещатике эвакуируют неправильно припаркованные машины
Інспекція з паркування / Facebook

На центральной улице Киева Крещатике массово эвакуируют автомобили. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает Инспекция по парковке в Facebook.

"Массовая эвакуация на ул. Крещатик. Будьте внимательными и придерживайтесь Правил дорожного движения, чтобы ваш автомобиль не стал "жертвой" эвакуации", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2018 года Кабинет министров утвердил порядок временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке.

Также сообщалось, что с 27 сентября в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей.

 

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Теги: Киев, эвакуатор, эвакуация, Крещатик
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Источник: korrespondent.net

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