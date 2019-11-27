В центре Киева возле "Ежика в тумане" появится инновационный экопарк

Артобъект будет сигналить, когда посетители парка будут выбрасывать использованные батарейки в специально установленные контейнеры .

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В Шевченковском районе Киева, на улице Рейтарской, рядом с известной многим скульптурой “Ежик в тумане“, появится инновационный экопарк.

Об этом сообщил глава Шевченковской РДА Олег Гаряга.

“Главная цель создания парка - бережно относиться к природе и ее ресурсам и использовать альтернативные источники энергии вместо электрической“, - отметил он.

В состав скамеек, урн, покрытий для дорожек будут входить элементы из переработанных отходов.

В парке будут установлены солнечные батареи для уличного освещения, зарядные станции на основе возобновляемых источников энергии и тому подобное.

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“Парк имеет интересное решение - посередине него будет установлен арт - объект, который будет постоянно подсвечиваться, но будет менять цвет на некоторое время если люди будут выбрасывать использованные батарейки в специально установленные контейнеры. Это будет выглядеть не только эстетически красиво, но и будет иметь, в частности, воспитательную функцию для людей“, - отметил чиновник.

Сейчас в парке продолжаются подготовительные работы и идет финальный процесс.

Как сообщалось в Киеве установили пятиметровую статую собаки.

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