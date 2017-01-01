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Под ВАКС проходит акция против Садового

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Люди держат плакат с надписью “Коррупционер на мусоре“.
Под ВАКС проходит акция против Садового
© censor.net.ua
Фото 1/7
  • Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
  • Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
  • Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
  • Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
  • Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
  • Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
  • Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
Под ВАКС проходит акция против Садового
Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка
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Под зданием Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где в данный момент избирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, проходит акция его противников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники митинга держат плакаты с надписями: “Коррупционер на мусоре “,“ Афера века“ и “Продажа земли по заниженной стоимости “.

Садовой 27.11
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Как сообщалось 27 ноября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) выбирает городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения. Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка.

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Теги: Андрей Садовой, суд
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