Люди держат плакат с надписью “Коррупционер на мусоре“.

Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка

Под ВАКС проходит акция против Садового

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Под ВАКС проходит акция против Садового

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Под зданием Высшего антикоррупционного суда в Киеве, где в данный момент избирают меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому, проходит акция его противников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники митинга держат плакаты с надписями: “Коррупционер на мусоре “,“ Афера века“ и “Продажа земли по заниженной стоимости “.

Садовой 27.11 0:00 / 01:53

Как сообщалось 27 ноября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) выбирает городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения. Дело касается выделения городом в 2015 году земли для индустриального парка.

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