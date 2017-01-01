Познакомились в соцсетях: В Киеве задержан педофил

Мужчину подозревают в изнасиловании 10-летней школьницы.

В столице полицией задержан 41-летний киевлянин,который подозревается в совершении сексуального насилия над девочкой 10 лет.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

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“Киевской местной прокуратурой № 7 сообщено о подозрении 41-летнему мужчине в развращении 10-летней девочки и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Установлено, что подозреваемый через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся им в друзья и начинал общение. Так, познакомившись с 10-летней школьницей, мужчина начал посылать ей сообщение сексуального содержания и фотографии порнографического характера”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем подозреваемый встретился с потерпевшей, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где вопреки ее воле совершил действия сексуального характера.

“По результатам расследования, которое осуществлялось совместно с Подольским УП и Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины, злоумышленник удалось установить и задержать. Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и ч. 4 ст. 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины”, — сообщили правоохранители.

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Сейчас по ходатайству местной прокуратуры подозреваемый арестован на 2 месяца. Следователи выясняют причастен ли подозреваемый к совершению других подобных преступлений.

Как сообщалось, каждый пятый ребенок в Украине стал жертвой сексуального насилия.

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