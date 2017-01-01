Киевлянин не пропустил пешехода на "зебре", а потом выстрелил ему в лицо

При задержании у подозреваемого были обнаружены пневматический пистолет и неизвестное вещество.

Нападающий 1995 года рождения. Свой поступок он объяснить не может Киев Оперативный

В Киеве в 23:00 у торгового центра Фестивальный произошел конфликт. Водитель Hyundai AH5509IK не уступил дорогу пешеходу на “зебре“, а потом выстрелил ему в лицо. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“Так как водитель автомобиля Hyundai AH5509IK не уступил дорогу мужчине - у них начался конфликт. Сначала словесный, а затем водитель достал пистолет и сделал несколько выстрелов.

Пистолет был заряжен резиновыми пулями, одна из них попала в лицо потерпевшему“ - говорится в сообщении.

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На место выехали полицейские и медики. Пострадавшему была предоставлена помощь.

Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался Дмитрий Николаевич 1995 года рождения.

В ходе поверхностной проверки у него был найден пистолет (пневматический), а также зеленое вещество, растительного происхождения. Свой поступок “стрелок“ объяснить не может

Напомним, автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, попал в ДТП вблизи поселка Чабаны. Вместе с чиновником в машине были два его сына. Также был госпитализирован еще один водитель.

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