Маршрутка курсирует по рейсу №599 "улица Шептицкого – метро Харьковская".

Пассажиры города Киева обратили внимание на очередную маршрутку в ненадлежащем техническом состоянии. Киевляне сделали фотоо транспорта и выложили в Сеть.

Соответствующие снимки опубликованы в паблике Транспорт Киева.

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Маршрутка курсирует по №599 рейсу улица Андрея Шептицкого – станция метро Харьковская. На снимках видно боковую стенку, “заделанную“ куском ДСП и дырку в полу.

В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева Фейсбук Транспорт Киева

“Это не шутки, мы встретимся в 599. Хороший транспорт нужно заслужить... кажись навигации не хватает“ – возмутился пасажир Дмитрий Король.

В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева Фейсбук Транспорт Киева

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“ Ну нормас “сарай“ для “рубуния“ черного нала. Или вы комфортный ОТ хотели?)“ – продолжил Сергей Бойко.

Это ж настолько нас*рать, что даже 200 гривен и пары часов нет, что бы хотя бы листом ОСБ залепить ту дырку. Я уже не говорю о банке желтой краски, что бы это замазать потом - Дмитрий Бондаренко

В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева Фейсбук Транспорт Киева

Ранее советник Кличко рассказал, когда Киев избавится от маршруток. По словам Бахматова, проблема настолько объемная и критичная, что резко запретить их невозможно.

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