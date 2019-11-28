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В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева

Комментариев: 3
Маршрутка курсирует по рейсу №599 "улица Шептицкого – метро Харьковская".
В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
Фейсбук Транспорт Киева

Пассажиры города Киева обратили внимание на очередную маршрутку в ненадлежащем техническом состоянии. Киевляне сделали фотоо транспорта и выложили в Сеть.

Соответствующие снимки опубликованы в паблике Транспорт Киева.

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Маршрутка курсирует по №599 рейсу улица Андрея Шептицкого – станция метро Харьковская. На снимках видно боковую стенку, “заделанную“ куском ДСП и дырку в полу.

В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
Фейсбук Транспорт Киева

“Это не шутки, мы встретимся в 599. Хороший транспорт нужно заслужить... кажись навигации не хватает“ – возмутился пасажир Дмитрий Король.

В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
Фейсбук Транспорт Киева

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“ Ну нормас “сарай“ для “рубуния“ черного нала. Или вы комфортный ОТ хотели?)“ – продолжил Сергей Бойко.

Это ж настолько нас*рать, что даже 200 гривен и пары часов нет, что бы хотя бы листом ОСБ залепить ту дырку. Я уже не говорю о банке желтой краски, что бы это замазать потом - Дмитрий Бондаренко

В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
В Сети показали очередную разваливающуюся маршрутку Киева
Фейсбук Транспорт Киева

Ранее советник Кличко рассказал, когда Киев избавится от маршруток. По словам Бахматова, проблема настолько объемная и критичная, что резко запретить их невозможно.

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Теги: маршрутка, Киев
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Комментариев (3)
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Alcoolique    28.11.2019, 10:03
Оценка:  0
Alcoolique
вот почему предпочитаю такси
блевать хочеться от одного вида
Орест_Пiхва    28.11.2019, 09:20
Оценка:  0
Орест_Пiхва
кака страна таки маршрутки
VinsBad    28.11.2019, 09:34
Оценка:  +2
VinsBad
Тусуйся молча в своём бараке, кацапелло! И не забудь ночной горшок из окна вылить)
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