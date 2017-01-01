В Киеве бездомный решил согреться и чуть не сжег парковку

Бездомный отказался выходить из будки, так как "голый".

Бездомный чуть не сжег авто, припаркованные рядом Скриншот

В Киеве на проспекте Василия Порика 7А бездомный чуть не сжег парковку. Он развел огонь у рядом стоящих автомобилей, чтобы согреться. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“В заброшенной будке охраны жил дедушка-бездомный. Дедушке стало холодно и он решил разжечь костер, прямо возле будки (и припаркованных автомобилей жителей дома)“ - говорится в сообщении.

Местные жители вызвали пожарных. Также на место происшествия прибыли скорая помощь и полиция.

Из будки дедушка выходить не захотел, потому что сказал, что он голый - добавили в паблике

Ранее в Херсоне подростки смеясь снимали видео, как бездомный насиловал женщину в кустах.

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