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В Киеве пьяная женщина въехала в ТЦ и подбросила копам взятку

Комментариев: 1
Появилось видео с места событий.
Авто нарушительницы
Авто нарушительницы
Информатор

Сегодня ночью в Киеве по улице Закревской пьяная женщина за рулем автомобиля марки Dacia врезалась в здание торгового центра. 

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Об этом сообщает Информатор с места событий.

Патрульные, которые прибыли на место инцидента, зафиксировали признаки сильного алкогольного опьянения у женщины. Между тем, она отказалась проходить экспресс-тест на наличие алкоголя в крови.

Затем женщина предложила патрульным взятку, но те отказались. После этого горе-водительница подбросила взятку в служебный автомобиль копов.

Девушка подбросила взятку
Девушка подбросила взятку
Информатор

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Сама же фигурантка настаивает, что просто откатала автомобиль немного назад, так как он стоял очень близко к стене, и даже не заводила его. А взятку женщина аргументировала тем, что хотела отблагодарить копов за ложный вызов и “угостить их кофе”.

Девушка въехала в стену ТЦ
Девушка въехала в стену ТЦ
Информатор

Патрульные составили в отношении нарушительницы админпротокол 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения) и вызвали следственно-оперативную группу, для фиксации дачи взятки.

Напомним, в Сумах пьяный целился в птичье гнездо, а попал в соседское окно. Испуганные жители многоэтажки напротив вызвали полицию.

 

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Теги: Пьяная женщина, Киев, ДТП, ТЦ
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Комментариев (2)
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boing747ua    28.11.2019, 15:32
Оценка:  +4
boing747ua
а где это улица Закревская?есль улица Закревского
ВосставшийИзБана    28.11.2019, 15:42
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Понаехавшим без разницы.
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