В Киеве африканец пообещал аграриям изготовить фальшивых $200 тысяч

Правоохранители задержали иностранного студента, пообещавшего двум аграриям за $100 тыс. изготовить $200 тыс. фальшивых купюр.

В Киеве СБУ задержала гражданина одной из стран Центральной Африки, который пообещал двум представителям аграрного бизнеса изготовить $200 тыс. фальшивых купюр за $100 тысяч.Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом", - подчеркивает СБУ.

Через интернет мужчина предлагал услуги по изготовлению фальшивых денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии производства. Для этого его клиенты должны перечислить собственные деньги.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. аграриев. "Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму", - сказано в сообщении.

Иностранец задержан в одной из столичных гостиниц во время получения денег. Решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) УК Украины продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Киеве у парня изъяли семь миллионов фальшивых гривен. Он пытался купить доллары через объявление на сайте.

Также сообщалось, что в Киеве доллары обменяли на полмиллиона фальшивых гривен, которые были распечатаны на принтере.

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