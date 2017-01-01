В Киеве африканец пообещал аграриям изготовить фальшивых $200 тысяч
В Киеве СБУ задержала гражданина одной из стран Центральной Африки, который пообещал двум представителям аграрного бизнеса изготовить $200 тыс. фальшивых купюр за $100 тысяч.Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"27-летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом", - подчеркивает СБУ.
Через интернет мужчина предлагал услуги по изготовлению фальшивых денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии производства. Для этого его клиенты должны перечислить собственные деньги.
Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. аграриев. "Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму", - сказано в сообщении.
Иностранец задержан в одной из столичных гостиниц во время получения денег. Решается вопрос об уведомлении его о подозрении и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства по ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) УК Украины продолжаются следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Киеве у парня изъяли семь миллионов фальшивых гривен. Он пытался купить доллары через объявление на сайте.
Также сообщалось, что в Киеве доллары обменяли на полмиллиона фальшивых гривен, которые были распечатаны на принтере.
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