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В центре Киева перекрыли движение

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Движение транспорта запрещено Владимирским проездом - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.
Движение перекрыли в связи грядущими мероприятиями
Движение перекрыли в связи грядущими мероприятиями
facebook.com/kyivtrafficmanagement
В центре Киева по случаю мероприятий на Софийской площади, приуроченных к Новому году 2020 и Рождеству, ограничили движение транспорта, сообщил в пятницу, 29 ноября, Центр организации дорожного движения в Facebook.
 
Движение в центре столицы будет ограничено до 26 января 2020-го.
 
Отмечается, движение транспорта запрещено Владимирским проездом - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.
 
Движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади ограничено. В Центре подчеркнули, что дорожные знаки уже заменили.
 
Напомним, в Киеве пьяная женщина въехала в ТЦ и подбросила копам взятку. Появилось видео с места событий.
 

 

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Теги: Киев, Новый год, движение, железная дорога, Софийская площадь
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