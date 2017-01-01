В центре Киева перекрыли движение

Движение транспорта запрещено Владимирским проездом - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.

В центре Киева по случаю мероприятий на Софийской площади, приуроченных к Новому году 2020 и Рождеству, ограничили движение транспорта, сообщил в пятницу, 29 ноября, Центр организации дорожного движения в Facebook.

Движение в центре столицы будет ограничено до 26 января 2020-го.

Отмечается, движение транспорта запрещено Владимирским проездом - нельзя проехать от Малой Житомирской до Михайловской площади.

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Движение по правой полосе Владимирского проезда в сторону Михайловской площади ограничено. В Центре подчеркнули, что дорожные знаки уже заменили.

Напомним, в Киеве пьяная женщина въехала в ТЦ и подбросила копам взятку. Появилось видео с места событий.

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