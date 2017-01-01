Разоблачение педофила в Киеве: известны детали

В телефоне 41-летнего мужчины нашли фото порнографического характера.

В Киеве задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии и развращении детей, в частности 10-летней девочки.

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В пресс-службе столичной полиции сообщили шокирующие детали происшествия.

По данным копов, педофил знакомился с детьми в сети. Как сообщил он сам, делал это "для удовлетворения собственной половой страсти неестественным путем".

Мужчина познакомился с 10-летней девочкой и некоторое время общался с ней по интернету и мобильной связи. После того, как правонарушитель почувствовал доверительное отношение ребенка к себе, он начал вести разговоры на сексуальные темы, отправляя при этом изображения порнографического характера. Фигурант рассказывал о половых органах, актах и их значениях, взамен просил девочку прислать ему личные фото порнографического характера, - сообщили в полиции.

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В ходе общения злоумышленник договорился с девочкой о встрече и завел ее в нелюдное место. Воспользовавшись беспомощным состоянием ребенка, мужчина начал прикасаться к ее телу и целовать, но девочка вырвалась и покинула помещение.

При обысках у него нашли мобильный телефон с фотографиями порнографического характера, которые ему прислали сами малолетние.

Из телефона изъяли переписки facebook.com/UA.KyivPolice

Диалог с жертвой facebook.com/UA.KyivPolice

Мужчина требовал откровенные фото facebook.com/UA.KyivPolice

Телефон с фото изяът facebook.com/UA.KyivPolice

Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Педофилу грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержан педофил. Мужчину подозревают в изнасиловании 10-летней школьницы.

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