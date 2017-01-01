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В Киеве у маршрутки протекла крыша

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Пассажиры в салоне автобуса ехали под зонтами.
"Академгородок", маршрут №497К
"Академгородок", маршрут №497К
facebook.com/KyivOperativ

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В Киеве в маршрутке №497К (ст. м. "Академгородок" – ул. Генерала Наумова) из-за протекшей крыши людям пришлось ехать с открытыми зонтами внутри.

О ситуации сообщили очевидцы на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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По их словам, мужчина за рулем оправдался, что "он только водитель и уже давно говорил о ЧП руководству". "В некоторых маршрутках настолько все плохо, что во время любых осадков необходимо ездить с открытым зонтиком в середине. "Академгородок", маршрут №497К", – говорится в посте.

Как сообщалось в июле, в Киеве водитель автобуса за рулем играл в игру на смартфоне.

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Теги: дождь, маршрутка, Киев
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