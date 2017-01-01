В Киеве появится первый тротуар с подогревом

В Соломенском районе строят первый в столице "теплый" тротуар, который улучшит условия передвижения жителей в зимний период.

В Киеве строят первый тротуар с подогревом Корреспондент

В Соломенском районе столицы вскоре должен открыться первый в Киеве тротуар с подогревом, сообщает пресс-служба Соломенской райгосадминистрации.

Тротуар, где есть наклон поверхности, планируется обустроить системой подогрева, которая улучшит условия передвижения жителей - особенно в зимний период.

Кроме нового покрытия, вдоль дорожки установят новые бордюры, дополнительные столбы освещения и элементы ландшафтного дизайна.

Сейчас подрядчик завершает демонтаж старого покрытия тротуара и в ближайшее время начнет основные работы.

"Очень скоро все мы сможем оценить инновационный тротуар, который, уверена, станет примером для дальнейшего его внедрения по городу. Ведь безопасность - прежде всего", - отметила заместитель главы Соломенской РГА Елена Горпинченко.

Ранее сообщалось, что на выходных Украину ожидает постепенное снижение температуры и дожди с мокрым снегом в первый день уикэнда.

Озвучен прогноз погоды на зиму 2019-2020

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