На Русановке взорвали отделение банка

Злоумышленники похитили банкомат при помощи взрыва газа.

На улице Энтузиастов, что в Днепровском районе города Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка

Читай также: В Киеве взорвали банкомат Приватбанка

Взрывной волной обломки унесло метров 20-ти, рассказывают Вартови.Еспресо.

При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упала на пол потолок.

Обошлось без пострадавших.

В городе введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого ими было выведено из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно.

На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.

Напомним, ранее сообщалось, что подрыв банкомата в Днепропетровской области попал на видео.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.