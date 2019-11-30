Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Русановке взорвали отделение банка

Комментариев: 1
Злоумышленники похитили банкомат при помощи взрыва газа.
Взрыв банка
Взрыв банка
espreso.tv

На улице Энтузиастов, что в Днепровском районе города Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка

Читай также: В Киеве взорвали банкомат Приватбанка

Взрывной волной обломки унесло метров 20-ти, рассказывают Вартови.Еспресо.

При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упала на пол потолок.

Обошлось без пострадавших.

В городе введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого ими было выведено из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно.

На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.

Напомним, ранее сообщалось, что подрыв банкомата в Днепропетровской области попал на видео.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: взрыв, банк, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
blya-tolyan    30.11.2019, 10:43
Оценка:  +2
blya-tolyan
какой узбек вам статьи пишет? Ни запятых, ни падежей, "а в самом отделении упала на пол потолок." Вы сразу эти статьи в Приколах размещайте, а то там контент обновляется раз в месяц.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь