Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В полиции раскрыли подробности подрыва банка в Киеве

Комментариев: 0
Преступники взорвали банкомат, находящийся внутри здания.
Преступники взорвали банкомат
Преступники взорвали банкомат
kyiv.npu.gov.ua

Полиция Киева рассказала подробности взрыва банковского отделения в Днепровском районе Киева, в результате которого разрушены часть помещения и витрина. Об этом сообщает УНИАН.  

Читай также: В Киеве взорвали банкомат Приватбанка

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники, сообщили в пресс-службе управления.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В результате взрыва повреждена внутренняя отделка финансового учреждения.

По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газово-воздушной смеси подорвали банкомат. Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание подозреваемых лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что авто инкассаторов пытались взорвать в прифронтовой зоне.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: взрыв, Киев, банк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь