В полиции раскрыли подробности подрыва банка в Киеве

Преступники взорвали банкомат, находящийся внутри здания.

Полиция Киева рассказала подробности взрыва банковского отделения в Днепровском районе Киева, в результате которого разрушены часть помещения и витрина. Об этом сообщает УНИАН.

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На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи и взрывотехники, сообщили в пресс-службе управления.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В результате взрыва повреждена внутренняя отделка финансового учреждения.

По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газово-воздушной смеси подорвали банкомат. Откуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Усилия сотрудников полиции направлены на установление и задержание подозреваемых лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что авто инкассаторов пытались взорвать в прифронтовой зоне.

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