Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция установила, чем подорвали банк в Киеве

Комментариев: 0
Банкомат в отделении Ощадбанка подорвали с помощью газовоздушной смеси, люди не пострадали.
Сумма ущерба устанавливается
Сумма ущерба устанавливается

В результате подрыва банкомата в отдлении Ощадбанка на улице Энтузиастов в Киеве повреждено здание. Как сообщает столичная полиция, для этого злоумышленники использовали газовоздушную смесь.

"По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат. Оттуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

При взрыве никто не пострадал.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК.

 
 
 
Стоит отметить, что в Украине практически каждую неделю подрывают банкоматы. Только за эту неделю сообщалось о подобных случаях в Кировоградской и Харьковской областях.
 
Ранее в Днепре задержали из троих мужчин, которых подозревают в подрыве десятка банкоматов в городе.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: банки, Киев, банкомат, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь