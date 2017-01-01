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Полицейские Киева спасли самоубийцу

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Мужчина хотел спрыгнуть с моста.
Полицейские спасли мужчину
Полицейские спасли мужчину
Видео с камеры наблюдения

Патрульные предотвратили самоубийство мужчины, который из-за проблем в семье хотел прыгнуть с моста в Киеве. Об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу столичной патрульной полиции.

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Патрульные обнаружили мужчину, который сидел на перилах моста. Они подошли поближе, чтобы пообщаться с ним и узнали, что он хочет прыгнуть вниз. Он не подпускал к себе правоохранителей, поэтому общение с ним происходило на расстоянии. 

Мужчина рассказал о проблемах в семье и смерти матери. Тогда полицейский решил отвлечь его внимание и предложил записать свой номер телефона. В это время его коллега быстро подбежал и схватил мужчину за руки. Ему вызвали медиков.

Напомним, ранее сообщалось. что полиция Николаева спасла мужчину, пытавшегося спрыгнуть с моста.

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Теги: полиция, самоубийство, Киев, мост
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