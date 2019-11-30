В Киеве водитель, убегая от копов, устроил два ДТП

Водитель, по данным СМИ, был в нетрезвом состоянии. В результате его действий пострадали 12 автомобилей, сообщают СМИ.

В центре Киева в районе Бессарабской площади водитель Mazda на европейских номерах, убегая от полицейских, попал в два ДТП, сообщае dtp.kiev.ua. 30 ноября на своей странице в Instagram.

Сообщается, что нетрезвый водитель подставился под удар патрульной Skoda, а затем от площади Льва Толстого проехал до Бессарабки, где попал еще в одну аварию.

Свидетели утверждают что пострадали около 12 автомобилей. Водитель и пассажир Mazda сбежали, но их удалось задержать.

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