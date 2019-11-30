В Киеве водитель, убегая от копов, устроил два ДТП
В центре Киева в районе Бессарабской площади водитель Mazda на европейских номерах, убегая от полицейских, попал в два ДТП, сообщае dtp.kiev.ua. 30 ноября на своей странице в Instagram.
Сообщается, что нетрезвый водитель подставился под удар патрульной Skoda, а затем от площади Льва Толстого проехал до Бессарабки, где попал еще в одну аварию.
Видео с места: как все происходило: #Мазда польской регистрации замечена на Бульваре Шевченко у метро Университет, без переднего номера, сначала приостановился, потом начал уехжать, сбил инспектора. В заторе пытались разбить стекла и выключить водителя но не вышло - выехал вниз, через льва толстого на встречку по большой Васильковской, развернулся, вверх до льва толстого, сбивая зеркала автомобилям, протаранил на площади Льва Толстого патрульный авто, повернул к Крещатику и уже на Бессарабке врезался в Шевроле и задел Тойота. Автомобиль остановился, водитель выбежал и пытался скрыться, в погоне был угощен капучино и потерял способность к сопротивлению. Пришёл в сознание уже в наручниках / кайданках. У мужчины явные признаки сильного алкогольного опьянения. в салоне автомобиля найдены украденные ранее из квартир жителей Киева вещи. На месте работает сог. #ДТП #Киев #авария #пробка #Mazda #пьяный
Свидетели утверждают что пострадали около 12 автомобилей. Водитель и пассажир Mazda сбежали, но их удалось задержать.
5 звезд гта Погоня и двойная авария в центре Киева на площади Льва Толстого и на бессарабской площади: нетрезвый водитель автомобиля Mazda европейской регистрации уходил от патрульных полицейских, подставился под удар патрульной Skoda рапид, затем от льва Толстого проехал до бессарабской площади, где попал ещё в 1 аварию. после второго удара автомобиль Mazda потерял способность двигаться самостоятельно и был покинут экипажем Свидетели утверждают что пострадали около 12 автомобилей. водитель и пассажир автомобиля сбежали волосы назад. Задержаны. водитель возвращён на место. при задержании водитель судя по всему пару раз получил кофе или какао . #ДТП #авария #сегодня #фото #хроника #пьяный
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