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Взрыв банка в Киеве: Выяснена сумма украденного

Комментариев: 1
Преступники смогли вынести только 250 тысяч гривен.
Последствия взрыва банка
Последствия взрыва банка
pyshnyy/facebook.com

Глава правления Ощадбанка Андрей Пышный назвал сумму, которую украли злоумышленники.

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"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Меры безопасности усилили. Работаем с правоохранителями. Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 000 гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Андрей Пышный.

По его словам, злоумышленники закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева.

"Для команды Ощада - это, безусловно, трагедия. Ведь новые современные отделения банка мы открывали в течение 5-ти лет модернизации, это наши усилия и инвестиции, это то, что мотивировало и мотивирует нас дальше двигаться вперед", - добавил Пышный.

Напомним, ранее сообщалось, что в полиции раскрыли подробности подрыва банка в Киеве.

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Теги: Киев, взрыв, банк, Ощадбанк
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Комментариев (1)
Антибес    30.11.2019, 17:06
Оценка:  0
Антибес
Только 250 тысяч?Кстати,это минимум двухлетняя зарплата львиной доли работающих в нашей охреНэньке.Про миллионы пенсионеров с пенсией 1700 гривен в месяц,вообще молчу.Для них эта сумма является настоящим состоянием.Проще будьте,"олигархи",когда такой гон рыгаете!)))))
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