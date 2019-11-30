Неизвестный сообщил о "заминировании" всего Киева
В частности сейчас правоохранители проверяют помещение Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о взрывчатке.
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В частности сейчас правоохранители проверяют помещение Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о взрывчатке.
Людей из помещения вокзала вывели. Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы, сообщает ТСН.
Ранее сообщалось, что киевского "минера-рецидивиста" приговорили к шести годам заключения.
Напомним, на прошлой неделе в Харькове "заминировали" все больницы, ТРЦ, гостиницы и детсады.
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