Неизвестный сообщил о "заминировании" всего Киева

В частности сейчас правоохранители проверяют помещение Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о взрывчатке.

Аноним сообщил о заминировании Киева из открытых источников

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В частности сейчас правоохранители проверяют помещение Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о взрывчатке.

Людей из помещения вокзала вывели. Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что киевского "минера-рецидивиста" приговорили к шести годам заключения.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове "заминировали" все больницы, ТРЦ, гостиницы и детсады.

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