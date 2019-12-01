Полиция показала видео погони в центре Киева

Убегавший водитель был пьян, а в его авто находились краденые вещи и несколько комплектов иностранных номерных знаков.

Полицейские показали, как гнались за нарушителем, и рассказали новые подробности инцидента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичной патрульной полиции в Facebook.

Правоохранители уточнили, что во время преследования водитель Mazda совершил столкновение со служебным автомобилем Skoda, вследствие чего он столкнулся с автомобилем Audi. После ДТП беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями – ZAZ и Toyota.

После непродолжительной погони неадекватный водитель остановился в районе Бессарабки и прямо среди дороги, остановившись перед застывшими на светофоре машинами, выскочил из машины и попытался убежать, но был задержан патрульными. По предварительной информации, у водителя обнаружили явные признаки опьянения и обнаружили любопытные находки.

"В салоне автомобиля Mazda полицейские обнаружили вещи, в том числе технику, происхождение которых водитель не смог объяснить. По предварительной информации, обнаружены вещи находятся в розыске, как похищенные. Кроме этого были обнаружены несколько комплектов иностранных номерных знаков", – рассказали правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель, убегая от копов, устроил два ДТП. Водитель, по данным СМИ, был в нетрезвом состоянии. В результате его действий пострадали 12 автомобилей, сообщают СМИ.

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