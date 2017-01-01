Появились новые фото строительства метро на Виноградарь

Проектная глубина составляет 17 метров. Рабочие "проработали" почти половину.

Киевский метрополитен в очередной раз показал ход строительства метро на Виноградарь. Об этом сообщает пресс-служба.

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“Подготовка монтажной камеры на будущей станции “Мостицкая“ продолжается. С проектной глубины, которая составляет 17 метров, проработали почти половину“ - отметили в пресс-службу.

Ранее была названа точная стоимость строительства станций метро на Виноградарь.

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