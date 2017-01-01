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Взрыв в Ощадбанке: полиция сообщила о задержанных

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Правоохранители задержали 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина. Во время обысков у них нашли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.
Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы
Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы
пресс-служба Нацполиции

По подозрению в ограблении отделения Ощадбанка в Киеве полиция задержала 39-летнего иностранца и 33-летнего киевлянина, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - сообщил начальник полиции Киева Андрея Крищенко

Во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Фигурантов задержали, следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовные производства по сатьем "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "кража" Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают. 

Взрыв в Ощадбанке: задержаны подозреваемые

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Теги: Киев, ограбление, полиция, взрыв, Ощадбанк, ограбление банка
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Источник: korrespondent.net

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