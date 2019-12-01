В Киеве совершено покушение на депутата – СМИ

Вячеслав Соболев – член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета. Он был избран от БПП.

Во время обстрела автомобиля Rang Rover в центре Киева было совершено покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина в воскресенье, 1 декабря.

Соболев – экономист, кандидат экономических наук. В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета от партии Блок Петра Порошенко. Он член комиссии по вопросам бюджета и финансов Киевского облсовета.

Издание Информатор пишет, что Соболев основал сеть супермаркетов Обжора.

"Против депутата много лет ведется компания по его дискредитации. Магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном Марио, владельцем которого он являлся, проходили митинги", – говорится в сообщении.

Журналист Денис Бигус в Facebook сообщил, что Rang Rover записан на компанию ДонУкрПроектНІІ.

"Этот автомобиль, судя по декларации, арендует Вячеслав Соболев", – написал он.

Ранее в воскресенье стало известно, что в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета. В результате обстрела пострадал водитель авто и погиб ребенок.

Позже в полиции заявили, что было совершено покушение на гражданина С.

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